Мосгоризбирком зарегистрировал Свиридова кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мосгоризбирком зарегистрировал главу муниципального округа Таганский Илью Свиридова, выдвинутого "Справедливой Россией", кандидатом на пост мэра Москвы. Соответствующее решение принято членами столичной избирательной комиссии в четверг.

Претендент на пост мэра, чтобы зарегистрироваться кандидатом на выборы, должен пройти муниципальный фильтр собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец также должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей.

"Кандидатом на должность мэра Москвы Ильей Свиридовым в поддержку своего выдвижения представлено 112 подписей депутатов, собранных в 112 муниципальных образованиях, что является достаточным количеством достоверных подписей для регистрации кандидата на должность мэра Москвы", - сказала член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.

Двадцать первого мая партия выдвинула главу округа в качестве кандидата на пост мэра, 6 июня Свиридов подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность градоначальника.

Кто борется за пост мэра

Третьего июля Мосгоризбирком завершил прием документов, подписей избирателей и муниципальных депутатов, необходимых для регистрации кандидатов в мэры столицы.

Из 28 претендентов на пост градоначальника лишь пять заявили о прохождении муниципального фильтра - самовыдвиженец, действующий мэр столицы Сергей Собянин и четыре партийных кандидата: основатель компании "СУ-155" Михаил Балакин от "Союза горожан", председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев от ЛДПР, бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России".

К 13 июля Мосгоризбирком должен проверить поступившие документы и сформировать окончательный список кандидатов в мэры.

Выборы столичного градоначальника пройдут 9 сентября, в единый день голосования.