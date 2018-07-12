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Захарова: учения Sea Breeze 2018 на Украине могут спровоцировать напряженность в регионе

Политика
12 июля, 16:21 дата обновления: 12 июля, 16:39 UTC+3

Ответственность за возможные негативные последствия учений несут те страны, которые "вовлекают Украину в опасные игры с огнем", отметила официальный представитель МИД РФ

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Многонациональные военные учения Sea Breeze 2018 могут спровоцировать напряженность на юго-востоке Украины и в регионе Черного моря. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рассматриваем проведение учений как попытку в очередной раз спровоцировать напряженность, причем не только на юго-востоке Украины, но и на Черном море в целом. Ответственность за возможные негативные последствия несут те страны, которые вовлекают Украину в опасные игры с огнем и постоянно обвиняют Россию в том, что она угрожает региональной стабильности", - сказала она.

Многонациональные военно-морские учения Sea Breeze 2018 начались в северо-западной части Черного моря в понедельник, 9 июля.

Учения проводятся на Украине с 1997 года согласно "Меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений" между Украиной и США. Соорганизаторами учений выступают Украина и США. В 2017 году в маневрах приняли участие более 30 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран, включая Украину, совокупной численностью более 3 тыс. человек.

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Захарова, Мария Владимировна
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