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Захарова: НАТО не заинтересована в объективных оценках ситуации в Евроатлантике

Политика
12 июля, 16:31 дата обновления: 12 июля, 17:13 UTC+3

Официальный представитель МИД РФ отметила, что механическое расширение альянса ничью безопасность не укрепляет

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Россия проанализирует итоги саммита НАТО в Брюсселе под углом европейской безопасности. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы следим за всеми этими мероприятиями. Россия проанализирует итоги саммита под углом европейской безопасности, - сказала она. - Можно сделать вывод, что в НАТО не заинтересованы в объективных оценках ситуации с безопасностью в Евроатлантике".

По словам Захаровой, прозвучавшие на саммите обвинения в адрес России бездоказательны. "Бездоказательно и цинично обвиняя Россию в усилении напряженности в Евроатлантике, военный блок наращивает собственную военную активность даже в некогда спокойных регионах Балтики и Северной Европы, - обратила внимание дипломат. - Попытки все извратить, обвинить во всем Россию неуклюжи, ужасны и неумны. НАТО позиционирует себя как оборонительный альянс, при этом активизирует закупки именно наступательных вооружений".

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Захарова отметила, что на самом деле речь идет только об одном - о достижении военного превосходства. "Попытки "отгородиться забором" в современном глобализированном мире обречены на провал, поскольку ни отдельные государства, ни даже объединения стран не в состоянии справиться с трансграничными угрозами в одиночку, - сказала она. - Рассчитываем, что растущее осознание бесперспективности изоляции России и насущные потребности обеспечения безопасности в конечном итоге приведут альянс к пониманию необходимости сопряжения усилий на прочной основе международного права для эффективного противодействия общим вызовам. И что принцип неделимости безопасности надо уважать не только в отношениях между союзниками".

Альянс под надуманным предлогом сохраняет курс на сдерживание России, механическое расширение лишь углубляет разделительные линии, заявила Захарова.

"Со всех сторон звучат слова об адаптации НАТО и готовности защищать население своих стран от угроз по всем азимутам. Однако на практике альянс создает атмосферу эпохи блоковой конфронтации, - отметила дипломат. - Неотъемлемым элементом такой линии стало восстановление под надуманным предлогом курса на военно-политическое сдерживание России. Этим же обусловлено и стремление блока к механическому расширению, которое ничью безопасность не укрепляет, а просто углубляет разделительные линии, усиливая напряженность в Европе".

По ее словам, "форсированное втягивание Македонии в НАТО лишь подтверждает, что политика "открытых дверей" превратилась в самоцель и инструмент освоения геополитического пространства".

Главы государств и правительств 29 стран-членов НАТО на саммите в Брюсселе пригласили Македонию начать переговоры о вступлении в альянс.

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Темы
28-й саммит НАТО
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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