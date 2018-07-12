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Мосгоризбирком не зарегистрировал Балакина кандидатом в мэры Москвы

Политика
12 июля, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

В избирком поступили заявления от трех депутатов, где они просят не учитывать их подписи при рассмотрении вопроса кандидатуры

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мосгоризбирком не зарегистрировал основателя обанкротившейся компании-застройщика "СУ-155", действующего депутата Мосгордумы Михаила Балакина, выдвинутого партией "Союз горожан", кандидатом на пост мэра Москвы в связи с недостаточным количеством собранных подписей муниципальных депутатов. Соответствующее решение принято членами столичной избирательной комиссии в четверг.

Претендент на пост мэра, чтобы зарегистрироваться кандидатом на выборы, должен пройти муниципальный фильтр - собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец также должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей.

"Кандидатом на должность мэра Москвы Михаилом Балакиным в поддержку своего выдвижения представлено 112 подписей депутатов, собранных в 111 муниципальных образованиях, что является достаточным количеством достоверных подписей для регистрации кандидата на должность мэра Москвы. Однако в Мосгоризбирком поступили заявления от трёх депутатов, в которых они просят не учитывать их подписи при рассмотрении вопроса кандидата Балакина. В таких обстоятельствах следует считать, что Балакиным представлено 109 подписей муниципальных депутатов, собранных в 108 муниципальных образованиях, что является основанием для отказа регистрации кандидата", - сказала член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.

Члены Мосгоризбиркома единогласно поддержали соответствующее решение.

"Для меня это заявление - очень большая неожиданность. Мне кажется, моя избирательная кампания не должна на этом закончиться, я еще попробую принять участие в дальнейшем процессе. Прежде всего, мне надо разобраться в этом вопросе. Пользуясь случаем, хочу пожелать всем кандидатам в мэры провести удачную кампанию, чтобы она была яркой, запоминающейся, чтобы все регионы брали пример с нашей любимой Москвы", -- сказал Балакин.

20 июня Балакин подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на пост мэра столицы от партии "Союз горожан".

Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года Балакин задекларировал наименьший доход среди депутатов столичного парламента - 52 тыс. рублей.

Компания "СУ-155" была создана в 1993 году Балакиным на базе возглавляемого им строительного управления Главмосстроя. Финансовые проблемы начались в конце 2014 года, компания имеет просроченные обязательства перед дольщиками в 14 регионах России. В декабре 2015 года к решению проблемы подключилось федеральное правительство, в каждом регионе были разработаны алгоритмы по решению вопросов застройки проблемных объектов при участии АКБ "Российский капитал", который выступил в роли банка-санатора. Достройка объектов продолжается.

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