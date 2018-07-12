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Полпред Матовников считает главной задачей социально-экономическое развитие СКФО

Политика
12 июля, 16:55 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 12, июля. /ТАСС

Он отметил, что будет уделять внимание и повышению безопасности в регионе

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ГРОЗНЫЙ, 12 июля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников считает главной задачей на новой должности социально-экономическое развитие региона, а заниматься кадровыми "зачистками" не собирается.

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"Мы должны заниматься сейчас мирным делом, мы не собираемся заниматься зачистками, - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможных кадровых "зачистках" в округе. - Я как представитель президента должен заниматься тем, что указано в майских указах, - это улучшение социально-экономического развития, уровня жизни людей, рождаемости и всех остальных вопросов, которые не связаны с силовым блоком".

В то же время он отметил, что будет уделяться внимание и повышению безопасности в регионе. "Без силового блока, безусловно, нельзя, - заявил Матовников. - Мы должны думать о безопасности и людях, которые тут живут".

Герой России генерал-майор Матовников был назначен на должность полпреда в СКФО 26 июня вместо Олега Белавенцева. После назначения он заявил журналистам, что намерен в течение месяца ознакомиться с регионом.

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Матовников, Александр Анатольевич
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