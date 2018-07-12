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Мосгоризбирком зарегистрировал экс-депутата Кумина кандидатом в мэры Москвы от КПРФ

Политика
12 июля, 16:59 UTC+3

Число подписей муниципальных депутатов оказалось немного больше регламентируемой нормы

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мосгоризбирком зарегистрировал выдвинутого КПРФ бывшего депутата Госдумы Вадима Кумина кандидатом на пост мэра Москвы. Соответствующее решение принято членами столичной избирательной комиссии в четверг, передает корреспондент ТАСС.

Претендент на пост мэра, чтобы зарегистрироваться кандидатом на выборы, должен пройти муниципальный фильтр - собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец также должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей.

"Кандидатом на должность мэра Москвы Вадимом Куминым в поддержку своего выдвижения представлено 114 подписей депутатов, собранных в 114 муниципальных образованиях, что является достаточным количеством достоверных подписей для регистрации кандидата на должность мэра Москвы", - сказала член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.

Члены избиркома  поддержали решение единогласно.

Седьмого июня конференция московского городского комитета КПРФ выдвинула Кумина кандидатом для участия в выборах мэра Москвы. Он, в свою очередь, 9 июня подал соответствующий пакет документов в столичный избирком для выдвижения кандидатом.

Кто борется за пост мэра

Третьего июля Мосгоризбирком завершил прием документов, подписей избирателей и муниципальных депутатов, необходимых для регистрации кандидатов в мэры столицы.

Из 28 претендентов на пост градоначальника лишь пять заявили о прохождении муниципального фильтра - самовыдвиженец, действующий мэр столицы Сергей Собянин и четыре партийных кандидата: основатель компании "СУ-155" Михаил Балакин от "Союза горожан", председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев от ЛДПР, бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России".

К 13 июля Мосгоризбирком должен проверить поступившие документы и сформировать окончательный список кандидатов в мэры.

Выборы столичного градоначальника пройдут 9 сентября, в единый день голосования. 

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