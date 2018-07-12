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Захарова: Россия контактирует с талибами ради обеспечения безопасности собственных граждан

Политика
12 июля, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Обвинения в адрес РФ со стороны США ставят своей целью скрыть военные и политические просчеты американской администрации в Афганистане, добавила официальный представитель МИД России

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Россия поддерживает контакты с талибами (движение "Талибан", запрещено в РФ), чтобы обеспечить безопасность россиян и способствовать процессу национального примирения в Афганистане. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Еще раз хотели бы подчеркнуть, что наши контакты с талибами преследуют только две цели: обеспечение безопасности российских граждан, находящихся в Афганистане и содействие процессу национального применения, который пока, к сожалению, не сдвинулся с мертвой точки", - отметила она.

"Я также хотела бы напомнить о ставших достоянием гласности свидетельствах, согласно которым одним из фактических спонсоров ["Талибана"] является сам Пентагон", - добавила Захарова.

Как утверждала представитель российского внешнеполитического ведомства, по данным самих американцев, с 2005 года в Афганистане пропало 95 тыс. автомобилей. А иракская и афганская армии потеряли за тот же период 1,5 млн единиц стрелкового оружия, переданных им США.

"Эти цифры, которые позволяют вооружить целую армию, а они учитываются, как неучтенка и потери, - констатировала дипломат. - В такой ситуации становится очевидным, что регулярные обвинения России со стороны Вашингтона ставят своей целью скрыть собственные военные и политические просчеты в Афганистане".

В конце февраля на открытии второй международной конференции "Кабульский процесс" президент Афганистана Ашраф Гани выступил за диалог с талибами, предложив начать переговоры без каких-либо условий. Он также заявил о готовности признать движение "Талибан" легитимной политической силой и открыть его официальное представительство в Кабуле.

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Персоны
Гани, Ашраф Захарова, Мария Владимировна
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