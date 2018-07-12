МИД РФ обратил внимание на новые факты репрессий Киева в отношении СМИ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Власти Украины продолжают курс на подавление свободы слова и не отказываются от политики репрессий в отношении журналистов. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя решение Киева наложить штраф на украинский телеканал "Интер" за трансляцию концерта "Победа. Одна на всех" к 9 Мая, она назвала это возмутительным шагом. "Огромная часть населения Украины считает 9 Мая общим праздником граждан тех стран, которые встали на пути фашизма. Где-то потакая, где-то поддаваясь на шантаж радикализированной части общества, официальный Киев пытается подавить любые попытки напомнить об этом в СМИ. Это, конечно, очередной возмутительный шаг, иллюстрация не только нетерпимости в отношении собственного населения, но и откровенных репрессий в отношении СМИ", - отметила дипломат.

В среду на заседании Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины было принято решение оштрафовать "Интер" на 4,046 млн гривен (более $154,4 тыс. по текущему курсу) за трансляцию концерта ко Дню Победы. Тогда передачу посмотрели 7,3 млн человек. По мнению представителей Нацсовета, во время концерта имело место "разжигание ненависти", поэтому вещатель был оштрафован на сумму в размере 25% от лицензионного сбора.

Запреты на въезд

Дипломат обратила внимание и на очередной случай запрета представителю СМИ на въезд на Украину: ранее на этой неделе погранслужба страны не пропустила британского журналиста Джона Уоррена - ведущего программы "Поедем, Поедим!" на телеканале НТВ. В качестве причины отказа на въезд было названо посещение журналистом Крыма. "Продолжается политика запретов на въезд в страну зарубежных журналистов, причем речь идет не о тех журналистах, которые высказывают именно политическую точку зрения на происходящее. Речь идет вообще о полном произволе в отношении любых СМИ", - сказала в этой связи Захарова.

"Это все очередное подтверждение того, о чем мы говорили: украинская власть продолжает придерживаться курса, направленного на полное подавление инакомыслия, ограничение свободы выражения мнений, альтернативных украинскому официозу. Цель понятна - лишить население возможности получать объективную, непредвзятую информацию о происходящих в стране и в мире событиях", - резюмировала она.