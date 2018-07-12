Захарова: новый глава МИД Великобритании продемонстрировал антироссийский подход

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Новый глава британского МИД Джереми Хант продемонстрировал антироссийский подход, отметив роль своего предшественника Бориса Джонсона в подготовке международной реакции на инцидент в Солсбери. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Новый глава Форин оффиса, буквально только вступив в права обладания внешнеполитическим ведомством, уже поставил в заслугу своему предшественнику - цитирую - "немалые усилия в выработке ответной реакции на инцидент в Солсбери", тем самым, по сути, поддержав антироссийскую линию британской дипломатии, - сказала Захарова. - Полагаем, что подобный подход вряд ли может стать платформой для нормализации наших двусторонних отношений, развития их в конструктивном русле".

Официальный представитель МИД отметила, что в случае "усугубления антироссийского крена в руководстве Великобритании" осложнится взаимодействие РФ и королевства на многосторонних площадках, а также в совместном решении актуальных международных и локальных проблем.

Вскоре после своего назначения Хант подчеркнул, что считает важной роль Джонсона в подготовке ответной реакции международного сообщества на инцидент с предполагаемым отравлением 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Тогда Великобритания обвинила в организации инцидента Россию и выслала из страны 23 российских дипломата. Его примеру последовал ряд стран, а НАТО сократила состав миссии РФ при организации. Москва ответила на эти недружелюбные шаги аналогичными мерами.