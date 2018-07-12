Слуцкий: Грузии и Украине не стоит обольщаться близкими перспективами вступления в НАТО

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Грузии и Украине по-прежнему не стоит рассчитывать на вступление в НАТО в ближайшие годы.

"Грузии и Украине не стоит обольщаться быстрыми перспективами вступления в НАТО. Альянс кормит грузинское и украинское руководство подобными обещаниями не один десяток лет", - заявил он журналистам в четверг.

По мнению Слуцкого, "на самом деле и Грузия, и Украина используются Западом для поддержания напряженности вблизи российских границ и на постсоветском пространстве". "И никто их особо не ждет ни в Евросоюзе, куда так стремится Киев, ни в НАТО, особенно когда от стран-членов требуют повышения расходов на оборону", - сказал глава комитета.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что участники саммита НАТО в Брюсселе согласились продолжить работу над принятием в будущем в состав альянса Грузии и Украины.