Захарова: встречу глав МИД и Минобороны России и Японии можно ожидать в ближайшее время

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Переговоры министров иностранных дел и министров обороны России и Японии в формате "2+2" можно ожидать в ближайшее время. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Встречу можно ожидать в ближайшее время, она прорабатывается", - сказала дипломат.

Первая встреча в формате "2+2" между РФ и Японией состоялась в Токио 2 ноября 2013 года. Однако из-за кризиса на Украине и присоединения Токио к санкциям в отношении Москвы формат был заморожен. Решение о проведении новой встречи было принято по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года, она состоялась в Токио в марте 2017 года.