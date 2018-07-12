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Захарова: встречу глав МИД и Минобороны России и Японии можно ожидать в ближайшее время

Политика
12 июля, 17:33 UTC+3

Первая двусторонняя встреча в формате "2+2" состоялась в Токио в 2013 году

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Переговоры министров иностранных дел и министров обороны России и Японии в формате "2+2" можно ожидать в ближайшее время. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Встречу можно ожидать в ближайшее время, она прорабатывается", - сказала дипломат.

Первая встреча в формате "2+2" между РФ и Японией состоялась в Токио 2 ноября 2013 года. Однако из-за кризиса на Украине и присоединения Токио к санкциям в отношении Москвы формат был заморожен. Решение о проведении новой встречи было принято по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года, она состоялась в Токио в марте 2017 года.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Захарова, Мария Владимировна
Темы
Кризис на Украине
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