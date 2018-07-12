Захарова: высылка Грецией дипломатов РФ не скажется позитивно на двусторонних отношениях

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Высылка российских дипломатов Грецией не принесет позитивного влияния на двухсторонние отношения и будет иметь зеркальные последствия. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы всегда исходим из того, что такие вещи, как высылки дипломатов, имеют зеркальные последствия и не привносят дополнительного позитива в двусторонние отношения", - отметила дипломат.

Она также указала, что в вопросе о высылке сотрудников дипмиссии необходимо учитывать ценность отношений между странами, заботясь о благе жителей двух государств. "Исходим из того, что двусторонние отношения имеют свою собственную ценность, потому что речь идет не о виртуальных отношениях, а о практическом взаимодействии на благо народов двух стран", - подчеркнула дипломат.