Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова: высылка Грецией дипломатов РФ не скажется позитивно на двусторонних отношениях

Политика
12 июля, 17:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Подобные действия имеют зеркальные последствия, отметила официальный представитель МИД России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Высылка российских дипломатов Грецией не принесет позитивного влияния на двухсторонние отношения и будет иметь зеркальные последствия. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы всегда исходим из того, что такие вещи, как высылки дипломатов, имеют зеркальные последствия и не привносят дополнительного позитива в двусторонние отношения", - отметила дипломат.

Она также указала, что в вопросе о высылке сотрудников дипмиссии необходимо учитывать ценность отношений между странами, заботясь о благе жителей двух государств. "Исходим из того, что двусторонние отношения имеют свою собственную ценность, потому что речь идет не о виртуальных отношениях, а о практическом взаимодействии на благо народов двух стран", - подчеркнула дипломат.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Греция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Считавшийся пропавшим в России британский болельщик найден в московской гостинице
2
Глава Роструда назвал подарком для экономики работников старшего возраста
3
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
4
Ответные меры России на санкции. Досье
5
День Петра и Павла: смысл, история и традиции праздника
6
Мамонт Женя удивил ученых
7
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!