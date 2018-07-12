Захарова назвала паранойей утверждения, что власти РФ выявляют в Facebook неблагонадежных

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чистой паранойей предположение автора статьи в газете The Guardian, будто российские власти при помощи таргетированной рекламы могли находить в Facebook пользователей, склонных к госизмене.

"Ситуация напоминает антиутопию Джорджа Оруэлла (роман "1984" - прим. ТАСС), - сказала она. - При написании [любого] текста можно было выбрать группу людей, обозначив их как "склонны к измене", в качестве целевой аудитории".

"Самое интересное другое. Автор статьи в газете The Guardian предположил, что это российские власти могли таким образом беспрепятственно отслеживать потенциальных изменников, - обратила внимание Захарова. - Это паранойя в чистом виде".

Технические инструменты Facebook позволяют в автоматическом режиме анализировать поведение пользователей и выявлять их интересы. На основе полученных данных, которые, как утверждается, не раскрываются третьим лицам, рекламодатели могут таргетировать рекламу, то есть указывать определенные параметры аудитории, чтобы их объявления показывались только тем, кому потенциально интересен тот или иной товар или услуга. По информации газеты The Guardian, одним из таких интересов, которой автоматически выявлялся у пользователей, стала "госизмена". Такой параметр, как сообщило издание, был обнаружен у 65 тыс. пользователей из РФ.

В статье The Guardian приводилось мнение научного сотрудника Орхусского университета о том, что Facebook якобы мог невольно предоставить эти сведения российским властям. Позже представители соцсети заявили, что под понятием "госизмена" имелся в виду интерес в историческом контексте, но во избежание недоразумений параметр был исключен из алгоритма.