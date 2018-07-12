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Источник: проработка визита Лаврова в Грецию из-за текущей ситуации не ведется

Политика
12 июля, 19:28 дата обновления: 12 июля, 19:39 UTC+3

Собеседник агентства сообщил, что визит планировался на осень

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Проработка визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Грецию не ведется, учитывая текущую ситуацию. Об этом ТАСС в четверг заявил источник в МИД РФ.

"Приглашение было получено пару месяцев назад, и визит планировался на осень, - отметил собеседник агентства. - Но в настоящее время его проработка не ведется. Учитывая текущую ситуацию, нет понимания, как визит в принципе может быть осуществлен".

В среду афинская газета Kathimerini со ссылкой на источники сообщила, что правительство Греции приняло решение о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну еще двум. Как утверждало издание, Афины обвиняют их во вмешательстве во внутренние дела страны, а также в действиях, подрывающих национальную безопасность.

Позднее официальный представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос в эфире телеканала Skai подтвердил информацию о высылке дипломатов. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге в четверг, что данный шаг не скажется позитивно на двусторонних отношениях и будет иметь зеркальные последствия.

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
Страны
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