Минюст включил в реестр НКО-иноагентов челябинское диабетическое движение "Вместе"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Минюст России включил челябинское диабетическое общественное движение "Вместе" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом в четверг сообщается на сайте министерства.

"12 июля 2018 года Минюст России в соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" включил челябинское региональное диабетическое общественное движение "Вместе" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", - говорится в сообщении Минюста.

По информации министерства, решение о включении движения "Вместе" в реестр принято Минюстом РФ по итогам рассмотрения поступившего от организации заявления.

Организация "Вместе", согласно сведениям открытых источников, была создана с целью содействия медико-социальной адаптации и получения всесторонней помощи, защите прав и законных интересов людей с сахарным диабетом, а также информирования населения о сахарном диабете.