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Справороссы выдвинули в губернаторы Хабаровского края своего регионального лидера

Политика
13 июля, 2:51 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 13, июля. /ТАСС

Игорь Глухов является председателем совета регионального отделения партии с 2013 года, до этого был членом совета

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ХАБАРОВСК, 13 июля. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия" определилась со своим кандидатом на выборах губернатора Хабаровского края, им стал председатель совета регионального отделения партии Игорь Глухов. Об этом ТАСС сообщили в отделении партии.

"Выдвинут Глухов Игорь, председатель совета регионального отделения партии. За его кандидатуру проголосовали единогласно", - сказали в региональном отделении. Там уточнили, что в пятницу в краевой избирком будут поданы соответствующие документы.

Глухов является председателем совета регионального отделения партии с 2013 года, до этого был членом совета. Женат, имеет двоих детей.

Выборы губернатора Хабаровского края пройдут 9 сентября 2018 года. В качестве кандидата на этот пост от партии "Единая России" выдвинут действующий губернатор Вячеслав Шпорт, от КПРФ - предприниматель Анастасия Саламаха, от ЛДПР - депутат Госдумы Сергей Фургал, от партии "Зеленых" - Андрей Петров.

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