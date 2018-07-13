Избирательная комиссия Орловской области зарегистрировала четырех кандидатов в губернаторы

ТАСС, 13 июля. Четыре претендента на пост губернатора Орловской области прошли муниципальный фильтр и официально стали кандидатами, сообщила ТАСС секретарь регионального избиркома Светлана Гонтарь.

Удостоверения зарегистрированных кандидатов получили Елена Крачнакова (партия "Патриоты России"), Руслан Перелыгин (партия "Справедливая Россия"), Евгений Алехин (партия "Родина") и Андрей Куцын (ЛДПР). "Они предоставили в облизбирком необходимые документы и подписи в свою поддержку от депутатов муниципальных образований", - сказала она.

Еще четверым кандидатам в регистрации отказали. Василий Воробьев от партии "Честно/Человек. Справедливость. Ответственность", Алексей Гусев от Партии роста, Виталий Рыбаков от партии "РОС", Иван Устинов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость не предоставили в избирком необходимые документы.

Следующее заседание избирательной комиссии Орловской области состоится 14 июля. На нем должны принять решение о регистрации врио главы региона Андрея Клычкова. Досрочные выборы губернатора Орловской области состоятся в единых день голосования, 9 сентября.