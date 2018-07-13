Керимов пришел на первое после возвращения в Россию заседание Совфеда

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сенатор Сулейман Керимов пришел на первое после возвращения из Франции, где он находился под подпиской о невыезде, пленарное заседание Совета Федерации.

Как передает корреспондент ТАСС, он вошел в зал перед самым началом заседания.

Керимов был задержан французской полицией в аэропорту Ниццы в ночь на 21 ноября 2017 года по подозрению в незаконных сделках при покупке недвижимости во Франции. Парламентарию были предъявлены обвинения по статье "Отмывание денег с уклонением от уплаты налогов". Суд Ниццы после слушания постановил отпустить сенатора под залог в €5 млн с ограничением свободы перемещений.

Затем дело было передано судье-следователю, все действия которого защищены тайной следствия. В январе Керимов получил разрешение от судьи-следователя совершить краткую трехдневную поездку в Россию, чтобы навестить близкого родственника, в дальнейшем он получил еще несколько таких разрешений.

28 июня суд города Экс-ан-Прованса снял все обвинения с российского политика. Как сообщал ранее ТАСС адвокат российского сенатора Никита Сычев, никаких обвинений во Франции против Керимова больше не выдвигается.