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Керимов пришел на первое после возвращения в Россию заседание Совфеда

Политика
13 июля, 10:17 дата обновления: 13 июля, 10:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Ранее суд во Франции снял все обвинения с российского политика

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сенатор Сулейман Керимов пришел на первое после возвращения из Франции, где он находился под подпиской о невыезде, пленарное заседание Совета Федерации.

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Ситуация вокруг сенатора Сулеймана Керимова

Как передает корреспондент ТАСС, он вошел в зал перед самым началом заседания.

Керимов был задержан французской полицией в аэропорту Ниццы в ночь на 21 ноября 2017 года по подозрению в незаконных сделках при покупке недвижимости во Франции. Парламентарию были предъявлены обвинения по статье "Отмывание денег с уклонением от уплаты налогов". Суд Ниццы после слушания постановил отпустить сенатора под залог в €5 млн с ограничением свободы перемещений.

Затем дело было передано судье-следователю, все действия которого защищены тайной следствия. В январе Керимов получил разрешение от судьи-следователя совершить краткую трехдневную поездку в Россию, чтобы навестить близкого родственника, в дальнейшем он получил еще несколько таких разрешений.

28 июня суд города Экс-ан-Прованса снял все обвинения с российского политика. Как сообщал ранее ТАСС адвокат российского сенатора Никита Сычев, никаких обвинений во Франции против Керимова больше не выдвигается.

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Персоны
Керимов, Сулейман Абусаидович
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