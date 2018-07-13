Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко поприветствовала Керимова, назвав его "французским сидельцем"

Политика
13 июля, 10:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Спикер назвала действия властей Франции незаконными

Поделиться
Материал из 1 страницы
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

© Пресс-служба Совета Федерации РФ

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поприветствовала на заседании Совфеда Сулеймана Керимова и сообщила ему, что все коллеги переживали за него.

"Давайте поприветствуем нашего французского сидельца Сулеймана Абусаидовича Керимова, который после длительного перерыва вернулся в нашу команду", - сказала Матвиенко.

Смотрите также

Керимов пришел на первое после возвращения в Россию заседание Совфеда

Прокуратура Франции не будет подавать кассационную жалобу на решение суда по делу Керимова

Керимов вернулся в Россию после снятия с него обвинений во Франции

"Мы искренне рады, что вы смогли доказать свою невиновность. Все мы сопереживали за вас, мы боролись за вас, мы высказывали свое возмущение незаконными действиями французских властей", - добавила она.

Французская полиция задержала Керимова в аэропорту Ниццы 21 ноября 2017 года по подозрению в незаконных сделках при покупке недвижимости во Франции. Однако 28 июня суд города Экс-ан-Прованса снял все обвинения с политика. Как сообщал адвокат сенатора Никита Сычев, никаких более обвинений во Франции против Керимова не выдвигается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна Керимов, Сулейман Абусаидович
Темы
Задержание сенатора Керимова во Франции
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля
2
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
3
Полиция сообщила об инциденте в ресторане, который посетили в день отравления Скрипали
4
Количество пострадавших при взрыве на предприятии "Сургутнефтегаза" увеличилось до семи
5
Reuters: Мэй с нетерпением ожидает переговоров с Трампом по Brexit
6
Порошенко заявил, что обсудил с Трампом и Макроном их будущие встречи с Путиным
7
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!