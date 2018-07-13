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Лавров назвал цензурой составление во Франции списков надежных медиа

Политика
13 июля, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

В МИД РФ обеспокоены тем фактом, что телеканал RT записали в "агенты влияния" в нескольких странах, добавил глава российского внешнеполитического ведомства

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ТАСС, 13 июля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что планы французских властей по созданию списка СМИ, заслуживающих доверия, вызывают беспокойство. Это проявление цензуры, заявил министр в пятницу в интервью телеканалу RT.

"Французское правительство внесло на рассмотрение парламента законопроект, предполагающий создание черного списка средств массовой информации, которые подозреваются в распространении фейковых новостей, - отметил Лавров. - Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что на уровне правительства и законодателей предлагается создать список надежных медийных ресурсов и рекомендовать его национальным регуляторам по киберпространству". "Если это не цензура, то я ничего не понимаю в этой жизни", - сказал глава российского дипведомства.

По его словам, МИД РФ обеспокоен и тем фактом, что телеканал RT записали в "агенты влияния" в нескольких странах, в том числе во Франции.

Американский журналист Ларри Кинг, который взял интервью у Лаврова, официально заявил, что создатели его программы на RT "никогда не сталкивались ни с какой цензурой на этом телеканале". "RT никогда не вмешивался в наши дела, не навязывал никаких редакционных решений", - подчеркнул журналист.

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