Лавров назвал цензурой составление во Франции списков надежных медиа

ТАСС, 13 июля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что планы французских властей по созданию списка СМИ, заслуживающих доверия, вызывают беспокойство. Это проявление цензуры, заявил министр в пятницу в интервью телеканалу RT.

"Французское правительство внесло на рассмотрение парламента законопроект, предполагающий создание черного списка средств массовой информации, которые подозреваются в распространении фейковых новостей, - отметил Лавров. - Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что на уровне правительства и законодателей предлагается создать список надежных медийных ресурсов и рекомендовать его национальным регуляторам по киберпространству". "Если это не цензура, то я ничего не понимаю в этой жизни", - сказал глава российского дипведомства.

По его словам, МИД РФ обеспокоен и тем фактом, что телеканал RT записали в "агенты влияния" в нескольких странах, в том числе во Франции.

Американский журналист Ларри Кинг, который взял интервью у Лаврова, официально заявил, что создатели его программы на RT "никогда не сталкивались ни с какой цензурой на этом телеканале". "RT никогда не вмешивался в наши дела, не навязывал никаких редакционных решений", - подчеркнул журналист.