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Песков прокомментировал слова Трампа о том, что Путин для него соперник

Политика
13 июля, 13:02 дата обновления: 13 июля, 13:18 UTC+3

Пресс-секретарь президента добавил, что формат саммита лидеров РФ и США не предполагает принятия совместного коммюнике

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп является для российского лидера Владимира Путина в первую очередь визави на предстоящих переговорах. Так пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, прокомментировал заявление американского президента о том, что Путин для него не друг и не враг, а скорее конкурент.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

"Президентом США, визави по запланированным на понедельник переговорам", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, кем для Путина является Трамп.

Ранее на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе американский лидер заявил, что рассчитывает, что Владимир Путин когда-нибудь станет его другом. "Путин представляет Россию, а я представляю США. Он мой конкурент, - отметил Трамп. - Вопрос не в том, друг он мне или враг. Он мне не враг, но я надеюсь, что когда-нибудь он станет моим другом".

Формат саммита лидеров РФ и США  не предполагает принятия совместного коммюнике. добавил Песков.

"Нет, совместное коммюнике не является обязательным атрибутом подобных встреч. Заявления будут сделаны непосредственно двумя президентами по итогам саммита", - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил о том, что Кремль уже анонсировал предстоящую по итогам переговоров глав государств совместную пресс-конференцию.

Трамп и Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. Как сообщил президент США на своей пресс-конференции, она рассчитывает обсудить ситуацию в Сирии и на Украине, а также вопрос о приписываемом России вмешательстве в американские выборы.

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Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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