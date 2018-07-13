Лавров: доклад о влиянии России на американские выборы не содержит подтверждающих фактов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Доклад американских спецслужб о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США не содержит подтверждающих фактов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу в интервью Ларри Кингу на телеканале RT.

"Этот доклад подписали представители всего трех спецслужб, в то время как обычно в составлении доклада от имени всего американского разведывательного сообщества участвуют более десятка таких спецслужб. Затем я прочитал доклад комитета Сената США по разведке, в котором подтверждается, что Россия вмешивалась в ход выборов, но ведь в нем не приводится ни одного факта", - сказал Лавров, отвечая на реплику Кинга о том, что спецслужбы США единодушно пришли к выводу о вмешательстве РФ в американские выборы.

Как отметил Лавров, политика Запада в отношении России строится на формулировках "весьма вероятно" и "нет другого правдоподобного объяснения". Примером этому, подчеркнул глава МИД, служит, в частности, расследование отравления в Солсбери, в котором "снова нет никакой прозрачности".