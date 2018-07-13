Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: доклад о влиянии России на американские выборы не содержит подтверждающих фактов

Политика
13 июля, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Как отметил глава МИД России, политика Запада в отношении Москвы строится на формулировках "весьма вероятно" и "нет другого правдоподобного объяснения"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Доклад американских спецслужб о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США не содержит подтверждающих фактов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу в интервью Ларри Кингу на телеканале RT.

Смотрите также
Сенат Конгресса США, Вашингтон, 8 июня

Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы. Досье

"Этот доклад подписали представители всего трех спецслужб, в то время как обычно в составлении доклада от имени всего американского разведывательного сообщества участвуют более десятка таких спецслужб. Затем я прочитал доклад комитета Сената США по разведке, в котором подтверждается, что Россия вмешивалась в ход выборов, но ведь в нем не приводится ни одного факта", - сказал Лавров, отвечая на реплику Кинга о том, что спецслужбы США единодушно пришли к выводу о вмешательстве РФ в американские выборы.

Как отметил Лавров, политика Запада в отношении России строится на формулировках "весьма вероятно" и "нет другого правдоподобного объяснения". Примером этому, подчеркнул глава МИД, служит, в частности, расследование отравления в Солсбери, в котором "снова нет никакой прозрачности".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
США Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль рассмотрит просьбу матери Сенцова о помиловании режиссера
2
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
3
Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля
4
Песков прокомментировал слова Трампа о том, что Путин для него соперник
5
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
6
СМИ: Украина платила деньги в США, чтобы дискредитировать "Северный поток - 2"
7
Полиция сообщила об инциденте в ресторане, который посетили в день отравления Скрипали
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!