МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится с президентом Судана Омаром аль-Баширом, приезжающим в Москву на финал чемпионата мира по футболу.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопрос журналистов, состоится ли встреча лидеров РФ и Судана. Он не назвал точной даты, заметив лишь, что встреча произойдет "до финала [ЧМ]". Представитель Кремля не исключил, что на протокольной части беседы будут присутствовать журналисты.

В марте Путин и Омар аль-Башир провели телефонный разговор.

Финал чемпионата мира по футболу пройдет на столичном стадионе "Лужники" 15 июля.