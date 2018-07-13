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Путин встретится с президентом Судана

Политика
13 июля, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что встреча произойдет до финала чемпионата мира по футболу

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится с президентом Судана Омаром аль-Баширом, приезжающим в Москву на финал чемпионата мира по футболу.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопрос журналистов, состоится ли встреча лидеров РФ и Судана. Он не назвал точной даты, заметив лишь, что встреча произойдет "до финала [ЧМ]". Представитель Кремля не исключил, что на протокольной части беседы будут присутствовать журналисты.

В марте Путин и Омар аль-Башир провели телефонный разговор.

Финал чемпионата мира по футболу пройдет на столичном стадионе "Лужники" 15 июля.

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