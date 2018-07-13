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"Ъ": Россия пока не будет высылать греческих дипломатов

Политика
13 июля, 14:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

По информации издания, греческого посла в Москве Андреаса Фриганаса вызвали в пятницу в МИД РФ, где ему "было выражено неудовольствие действиями властей Греции"

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия пока не будет высылать греческих дипломатов в ответ на высылку сотрудников посольства РФ из Афин. Об этом в пятницу пишет газета "Коммерсантъ".

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По информации издания, которое ссылается на неназванные источники, греческий посол в Москве Андреас Фриганас был вызван в пятницу в МИД РФ, где ему "было выражено неудовольствие действиями властей Греции". Однако в Москве не стали пока принимать зеркальные меры и высылать двух греческих дипломатов.

В посольстве Греции в Москве ситуацию не комментируют. На вопрос ТАСС, соответствует ли информация газеты действительности, в диппредставительстве посоветовали обращаться в МИД Греции.

МИД РФ также пока не делал никаких заявлений на этот счет.

Информация о том, что Греция высылает российских дипломатов, появилась первоначально в греческой газете "Катемирини", которая также со ссылкой на источники сообщила, что Афины решили выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум. Как утверждало издание, греческие власти обвиняют дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны, а также в действиях, подрывающих национальную безопасность. Позднее официальный представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос в эфире телеканала Skai подтвердил информацию о высылке дипломатов.

После появления этой информации в МИД РФ заявили, что на подобные действия, согласно дипломатической практике, следует зеркальный ответ. Позднее высокопоставленный источник в дипведомстве сообщил, что проработка визита в Грецию главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, планировавшегося на осень, не ведется. По словам источника, учитывая текущую ситуацию в отношениях с Грецией, непонятно, как такой визит может быть осуществлен.

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