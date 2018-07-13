МИД РФ выразил протест послу Греции в связи с высылкой дипломатов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Посол Греции в Москве Андреас Фриганас был вызван в пятницу в МИД РФ, где ему был выражен решительный протест в связи с высылкой двух российских дипломатов и запретом на въезд в республику еще двух граждан РФ. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"13 июля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в Российской Федерации Андреас Фриганас, которому был выражен решительный протест в связи с высылкой двух российских дипломатов и запрещением на въезд еще двум гражданам Российской Федерации", - указали на Смоленской площади.

В дипведомстве также указали, что это абсолютно необоснованная акция, способная нанести серьезный ущерб отношениям двух стран. "Рассматриваем данную акцию как абсолютно необоснованную, не подтвержденную фактами с греческой стороны, идущую вразрез с характером наших двусторонних отношений и способную нанести им серьезный ущерб", - заявили в министерстве.

В МИД РФ также заявили, что за решением Афин стоит Вашингтон. "Очевидно, что за антироссийским решением правительства Греции, приуроченным к открытию саммита НАТО, стоит Вашингтон, открыто поддержавший данные действия в заявлении Госдепа", - указали в дипведомстве.

В четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт написала в Twitter, что Вашингтон поддерживает решение Афин, и призвала Москву прекратить дестабилизирующее поведение.