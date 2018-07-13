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МИД РФ: решение Греции о передаче россиянина Винника Франции принято под давлением извне

Политика
13 июля, 17:06 дата обновления: 13 июля, 17:13 UTC+3

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что "подобные действия не могут игнорироваться"

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Действия греческих властей, которые под давлением извне приняли решение о выдаче Франции гражданина РФ Александра Винника, не будут проигнорированы. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Греческие власти под давлением извне продолжают усугублять ситуацию в наших двусторонних отношениях. Сегодня вслед за недружественными действиями по высылке российских дипломатов и запрету на въезд для ряда российских граждан принято решение о передаче гражданина Российской Федерации Александра Винника Франции, - указали в дипведомстве. - Очевидно, что подобные действия не могут игнорироваться российской стороной".

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