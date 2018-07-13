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Лукашевич: решения саммита Украина - ЕС подталкивают Киев к саботажу "Минска-2"

Политика
13 июля, 18:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Постпред России при ОБСЕ отметил также, что проявлениям радикального национализма на Украине не нашлось адекватной оценки на этом саммите

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Итоговое заявление саммита Украина - ЕС 9 июля в Брюсселе содержит оторванные от реальности антироссийские пассажи, что подталкивает Киев к саботажу минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации. Текст его заявления размещен в пятницу на сайте МИД РФ.

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Что изменилось спустя три года после подписания минских соглашений

"Удивлены, что всем этим фактам [невыполнение Киевом минских соглашений], равно как и проявлениям радикального национализма не нашлось адекватной оценки на саммите Украина - EC в Брюсселе, - обратил внимание дипломат. - В том числе одиозному закону "Об образовании", который не учитывает рекомендации Венецианской комиссии".

"Насыщение итогового заявления оторванными от реальности антироссийскими пассажами лишь поощряет Киев к продолжению линии на саботаж принятых на себя обязательств в рамках минских договоренностей, - подчеркнул Лукашевич. - Вряд ли такая линия отвечает задаче скорейшего урегулирования внутриукраинского конфликта".

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Темы
Кризис на Украине Ситуация вокруг закона об образовании на Украине
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Лукашевич, Александр Казимирович
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