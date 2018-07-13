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Толстой считает, что Запад стремится оторвать от РФ Сербию и затащить ее в НАТО

Политика
13 июля, 19:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что Россия на всех международных площадках выступает за неделимость и целостность Сербии

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Попытки Запада "продавить" соглашение о нормализации отношений между Белградом и Приштиной - прелюдия к тому, чтобы оторвать Сербию от России и в дальнейшем склонить эту балканскую республику к вступлению в НАТО. Такое мнение высказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой на встрече с сербской делегацией во главе с депутатом Народной скупщины (однопалатного парламента) Славишей Ристичем.

Как сообщает пресс-служба российского парламентария, центральной темой переговоров стало выдвигаемое как условие для вступления Сербии в ЕС "всеобъемлющее соглашение" между Приштиной и Белградом вкупе с попытками Запада уйти от соблюдения резолюции 1244 Совбеза ООН (подтверждает суверенитет и территориальную целостность Союзной Республики Югославия, правопреемницей которой является Сербия). Также в консультациях принял участие член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

"Игнорирование резолюции Совбеза ООН и попытки принятия довольно спорных соглашений направлены на окончательный отрыв Косово от Сербии и фактически признание его суверенитета. Соглашение, которое предлагается подписать Белграду и Приштине, в числе прочего подразумевает согласие Сербии с тем, что Косово впредь может входить в любые международные организации и альянсы, включая НАТО. Как мы понимаем, это лишь прелюдия для того, чтобы оторвать Сербию от России, затащить ее в Североатлантический альянс, причем вопреки мнению ее граждан: мы все помним, какие протесты против вхождения в НАТО были в Черногории", - приводит пресс-служба слова Толстого.

Политик отметил, что пренебрежительное отношение Запада к резолюции 1244 и дальнейшие шаги, направленные на международное признание самопровозглашенного Косова, могут иметь катастрофические последствия не только для Балканского региона, но и для всей Европы. Вице-спикер подчеркнул, что Россия на всех международных площадках выступает за неделимость и целостность Сербии и призывает европейских коллег сохранять приверженность нормам резолюции, являющейся базовым правовым актом для урегулирования ситуации с Косово. "На сегодняшний день в Косово складывается очень непростая ситуация с организованной преступностью, наркоторговлей, терроризмом, это стало прямым следствием политики Запада, который действует по принципу "разделяй и властвуй", разрывая на куски целые государства и народы, не заботясь о последствиях", - заключил Толстой.

В свою очередь, Железняк подчеркнул острую необходимость своевременной политической оценки сложившейся ситуации в вопросе косовского урегулирования. "Долгосрочное решение косовской проблемы возможно лишь через переговоры между заинтересованными сторонами на основе положений резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, которая сохраняет свою силу в полном объеме. Только неукоснительное соблюдение и практическая реализация этого документа - краеугольного камня косовского урегулирования - может привести к подлинной нормализации ситуации без каких-либо так называемых всеобъемлющих соглашений, выходящих за рамки предусмотренной резолюцией существенной автономии и самоуправления Косово",- сказал он.

Стратегия ЕС

В начале февраля еврокомиссар по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан в Страсбурге представил новую Стратегию ЕС в отношении Балканских стран. Речь идет об Албании, Боснии и Герцеговине, Республике Македония, Сербии, Черногории и самопровозглашенной республике Косово. При этом, по мнению представителей Еврокомиссии (ЕК), Сербия и Черногория могут присоединиться к сообществу уже к 2025 году. В то же время ЕК считает необходимым прежде заключить "юридически обязывающее соглашение о нормализации отношений между Сербией и Косово".

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Персоны
Толстой, Петр Олегович Железняк, Сергей Владимирович
Страны
Сербия Россия Албания Македония Черногория Босния и Герцеговина
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