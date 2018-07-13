Лавров обсудил с генсеком ШОС повышение роли объединения в глобальных и региональных делах

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в пятницу с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашидом Алимовым задачи повышения роли объединения в глобальных и региональных делах. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по приоритетным задачам дальнейшего продвижения всего комплекса взаимодействия в рамках ШОС, повышения роли объединения в региональных и глобальных делах", - отметили в дипведомстве.

Лавров также вручил Алимову знак МИД России "За вклад в международное сотрудничество", который присужден "за активную и плодотворную работу по развитию деятельности ШОС, укреплению дружбы и взаимопонимания между государствами-членами организации и их народами".