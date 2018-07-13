Посол РФ: Великобритания отказывается от контактов с российской стороной по отравлениям

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Великобритания по-прежнему не отвечает на запросы российской стороны по инцидентам в Солсбери и Эймсбери и отказывает в контактах с российскими дипломатами. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Коммуникации, на самом деле, никакой", - сказал посол.

"Я предложил встретиться бывшему министру иностранных дел Борису Джонсону - он отказался. Мне аккуратно дали понять, что министр иностранных дел не готов. Министр внутренних дел [Великобритании Саджид Джавид] сказал, что он ждет звонка из Москвы, я тут же написал ему письмо и сказал: "Готов с вами встречаться и, кстати, очень хотел бы обсудить эту тему". Там тоже гробовое молчание", - пояснил Яковенко.

Дипломат добавил, что считает, "что британской стороне, поскольку они не отвечают на наши официальные запросы, просто нечего сказать".