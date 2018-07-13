Ушаков: Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в американские выборы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американские избирательные кампании, в том числе - в промежуточные выборы в Конгресс в ноябре текущего года. Об этом заявил журналистам помощник лидера России Юрий Ушаков в преддверии саммита президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - в Хельсинки 16 июля.

Он обратил внимание на сигналы о том, что американская сторона намерена обозначить эту тему на саммите. "Но я хочу еще раз в преддверии этой встречи подтвердить, что российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться во внутренние дела, тем более в избирательные процессы в США, оказывать влияние на американские выборы", - сказал представитель Кремля.

Он заметил, что "это особенно важно подчеркнуть" на фоне "шумихи, которая разворачивается накануне промежуточных выборов" в Конгресс США в ноябре текущего года.

Ушаков добавил, что Россия обеспокоена тем, что противники улучшения российско-американских отношений продолжают спекулировать на теме якобы вмешательства РФ в выборы в США.

"Нас, конечно, беспокоит накаченная в ненужном ключе атмосфера и, как нам кажется, нельзя бесконечно позволять противникам улучшения отношений США с Россией спекулировать на этой вредной и, главное, искусственно поддерживаемой теме", - сказал Ушаков, подчеркнув, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов. "Мы об этом еще раз скажем [на саммите]", - отметил представитель Кремля.

Помощник лидера России отметил, что вопрос о вмешательстве в выборы РФ и США могли бы обсуждать на площадке совместной рабочей группы по кибербезопасности, однако идея создания такой структуры пока так и не была воплощена.

Он подчеркнул, что РФ никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в выборы в США. "Если у американцев есть какие-то факты, то мы их готовы рассматривать, об этом и наш президент несколько раз говорил", - отметил Ушаков. Он считает, что "это можно делать, например, в рамках совместной рабочей группы по кибербезопасности", о создании которой Путин и Трамп договаривались еще на встрече в Гамбурге на полях саммита Группы двадцати в июля прошлого года, однако "пока эта идея [о создании рабочей группы] не получила реального воплощения".