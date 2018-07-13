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Ушаков: Кремль решит проблему с подарком Трампу при необходимости

Политика
13 июля, 20:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Помощник президента РФ уточнил, что существует протокольный резерв различных подарков

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Проблемы с выбором подарка от президента РФ Владимира Путина его коллеге Дональду Трампу не возникнет. Такое мнение в преддверии предстоящего 16 июля в Хельсинки саммита лидеров двух стран высказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя сообщения СМИ о том, что Трамп пообещал передать Путину небольшой подарок.

"У нас есть протокольный резерв различных подарков. Всегда можно подобрать что-то в зависимости от ситуации", - с улыбкой отметил Ушаков, пояснив, что он сам этим вопросом не занимается, поэтому не может его комментировать.

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Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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