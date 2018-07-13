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Посольство РФ потребовало раскрыть информацию о найденном в доме в Эймсбери веществе

Политика
13 июля, 20:49 UTC+3

Ранее Скотленд-Ярд сообщил о том, что обнаружил в доме отравившегося в Эймсбери бутылку со следами нервно-паралитического вещества "Новичок"

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Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/RICK FINDLER

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне потребовало от британских властей раскрыть информацию о веществе, найденном в доме пострадавшего от отравления в Эйсмбери британца. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря диппредставительства.

"Хотелось бы получить от британской стороны сведения о том, какого рода вещество было найдено, а также насколько этот инцидент вписывается в общую ситуацию с таинственными отравлениями, которые происходят недалеко от секретной военной химической лаборатории Портон-Даун", - сказал представитель посольства. В пятницу Скотленд-Ярд сообщил о том, что обнаружил небольшую бутылку со следами нервно-паралитического вещества "Новичок" в доме у Чарльза Роули, который вместе со своей спутницей отравился в Эймсбери 30 июня.

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