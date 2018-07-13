Матовников: молодежь из Ингушетии больше не уезжает в Сирию к боевикам

МАГАС, 13 июля. /ТАСС/. Молодежь из Ингушетии в последнее время не уезжает в Сирию, чтобы принимать участие в боевых действиях на стороне террористов, отметил по итогам совещания с правоохранительными органами республики полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

"Мы проводили совещание с правоохранительным блоком. Было доложено, что в последние пять лет в Ингушетии однозначно видна положительная тенденция. Сейчас фактически нет поводов для беспокойства о том, что молодежь... перемещается в сторону ИГИЛ (прежнее название запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС) и конкретно в Сирию. Таких фактов не выявлено, и здесь работа, безусловно, не только правоохранительных органов, но и ваша", - сказал полпред на встрече с религиозными деятелями Ингушетии.

Герой России генерал-майор Александр Матовников был назначен на должность полпреда в СКФО 26 июня вместо Олега Белавенцева. После назначения он заявил журналистам, что намерен в течение месяца ознакомиться с регионом.