Кремль надеется, что Вашингтон проявит политическую волю к нормализации отношений с РФ

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что со стороны США будет проявлена политическая воля к началу нормализации отношений с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

"Мы надеемся, что все-таки хотя бы какие-то зачатки политической воли для выхода на нормализацию отношений будут проявлены", - сказал он.

Песков подчеркнул, что в контексте предстоящего в Хельсинки саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа слово торг "абсолютно неуместно". "Здесь, скорее, речь пойдет о сопоставлении позиций, о разъяснении позиций друг другу с тем, чтобы подтвердить или развеять опасения друг друга по целому ряду вопросов", - пояснил он, напомнив, что отношения двух держав находятся в весьма плачевном состоянии. "Вы знаете, что Россия не была инициатором такого обрушения всего комплекса наших отношений", - констатировал представитель Кремля.