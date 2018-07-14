Россия хотела бы договориться с США о возобновлении коммуникации по сложным темам

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Москва в идеале хотела бы договориться с Вашингтоном в ходе саммита в Хельсинки 16 июля о возобновлении каналов коммуникации по всем сложным вопросам. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Ларри Кингу в эфире телеканала RT.

"Если вернуться к вопросу о том, каким нам видится идеальный исход встречи, то в идеале нам хотелось бы договориться о возобновлении каналов коммуникации по всем сложным вопросам, где наши позиции расходятся, чтобы мы могли поработать над сближением наших подходов к решению этих проблем, - отметил Лавров. - Кроме того, нам нужно общаться и по тем вопросам, в которых мы уже сейчас можем эффективно сотрудничать в интересах наших стран и всего международного сообщества, например, по вопросам стратегической стабильности".

По его словам, саммит можно будет назвать успешным, если представители РФ и США начнут нормально общаться. "Почти все каналы коммуникации, установленные за последние десять лет, были заморожены, - напомнил министр. - А ведь эти каналы связи служили для общения по очень важным вопросам, таким, как борьба с терроризмом и наркоторговлей, энергетика, кибербезопасность, ситуация в Афганистане и другие региональные конфликты". При этом глава МИД РФ указал лишь на отдельные встречи дипломатов и военных, главным образом по Сирии.

"Кроме того, есть канал коммуникации по Украине. Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречались несколько раз, но пока никакого заметного прогресса достигнуто не было, потому что при каждой встрече с российскими коллегами американцы пытаются в корне пересмотреть минские соглашения, которые лежат в основе консенсуса по урегулированию украинского кризиса. Но мы продолжаем работать, и я надеюсь, что мы обязательно обсудим этот вопрос в Хельсинки", - сказал Лавров.

Отвечая на вопрос о возможном успехе российско-американской встречи, он отметил, что получает зарплату не за то, чтобы быть оптимистом или пессимистом, а за реальный взгляд на вещи. "Так что постараемся быть реалистами. Посмотрим, какая реальность нас ждет", - резюмировал глава российского дипведомства.

Действия США на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты, продвигая демократические изменения в ближневосточном регионе, не должны вести себя безрассудно, считает Лавров.

"Оглянемся назад, на прошлое этого региона. Саддам Хусейн был диктатором, Муаммар Каддафи был диктатором. Но сравним страдания народов Ирака и Ливии соответственно при этих двух диктаторах и сегодня, после интервенций, которые в нарушение международного права провели в этих странах США и НАТО. Полагаю, сейчас убитых, раненых и тех, кто был вынужден бежать из родных мест, на несколько сотен тысяч больше, чем пострадавших при вышеупомянутых режимах", - обратил внимание Лавров.

"То же самое можно сказать и применительно к Сирии. Те, кто разрушил Ирак и Ливию и сейчас пытается пригласить международное сообщество разделить ответственность в решении кризиса с мигрантами, не сделали для себя никаких выводов и решили довести Сирию до такого же состояния", - отметил министр.

По мнению ряда аналитиков, продолжил Лавров, США "могли бы быть заинтересованы в поддержании хаоса в этом регионе, чтобы можно было "ловить рыбу в мутной воде". "Мне не кажется, что США преследуют такую цель, но если посмотреть на факты, ясно, что происходит именно это", - сказал глава дипведомства.

"Из этого не следует, что мы хотим оправдывать диктаторов, но следует то, что, прежде чем ввязываться в авантюру, требуется сделать все, чтобы не вести себя безрассудно. Необходимо найти способ мирным образом продвигать демократические изменения, как Соединенные Штаты делают во многих странах того же самого региона, и мне не нужно даже их перечислять, - подчеркнул министр. - Мы осуждаем любые нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права, кто бы их ни совершал - власти, оппозиция или вмешивающиеся зарубежные страны. Но необходимо видеть картину в целом и понимать цену демонстрации своих нравственных принципов просто ради демонстрации нравственных принципов".

Ухудшение диалога с США

Диалог с США и Западом в целом ухудшился в тот момент, когда они осознали, что Россия хочет иметь свой взгляд на обеспечение безопасности, считает Сергей Лавров. Он выразил сожаление нынешним состоянием двусторонних отношений. "Как президент России Владимир Путин неоднократно говорил в своих выступлениях, в том числе перед американской аудиторией, началось это ухудшение с того, что США стали понимать: в России хотят иметь собственный взгляд на то, как строить свою страну, обеспечивать ее безопасность и организовывать развитие", - сказал он.

"После распада Советского Союза американское и в целом западное влияние на происходящее в России было очень велико, и США, вероятно, считали, что теперь российское руководство будет придерживаться западной линии во всем, - продолжил министр. - Россия же считала, что с учетом ее тысячелетней истории, традиций, национального характера, ценностей, в том числе ценностей православных, духовных, она вправе участвовать в решении этих вопросов". "Наравне со всеми и при всеобщем уважении норм международного права, но она должна иметь возможность высказываться сама, - сказал он. - Мы хотели, чтобы голос России воспринимался как голос равного партнера".

Обещания по безопасности

По словам Лаврова, поначалу все говорили о приверженности принципу неделимой безопасности, согласно которому никакая страна не должна укреплять собственную безопасность за счет ослабления безопасности других.

"Затем в какой-то момент Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, - констатировал он. - С этого, кстати, начался тот ревизионизм, который мы наблюдаем по сей день. США вышли из многих международных соглашений, и это попытка пересмотреть мировой порядок".

Тогда Россия предложила придать неделимости безопасности юридически обязывающий характер, "но члены НАТО наотрез отказались, заявив, что юридические гарантии своей безопасности страна может получить только в НАТО", напомнил Лавров.

По его словам, данное решение альянса указывало лишь на одну цель - дальнейшее пополнение своих рядов и дальнейшее приближение к границам России. "Это нарушение уже другого принципа, который страны НАТО приняли в контексте саммитов ОБСЕ, - не сохранять в Европе разделительные линии и не продвигать их на восток, - сказал министр. - Напротив, мы вместе с ними выразили стремление уничтожить эти разделительные линии".

На встрече Путина и Трампа будут переводчики

Президент России Владимир Путин понимает по-английски, но на встрече в Хельсинки 16 июля со своим американским коллегой Дональдом Трампом в формате один на один будут присутствовать переводчики, уточнил Лавров.

"Президент Путин понимает по-английски, но чтобы его мысли были переданы как можно более точно, он предпочитает пользоваться услугами переводчиков", - отметил министр.

На уточняющий вопрос журналиста, не будет ли на встрече помощников или самого главы МИД, Лавров ответил: "На данный момент американская сторона предложила такой формат (один на один - прим. ТАСС)". "Как вежливые люди, мы пошли им навстречу", - добавил глава российского дипведомства.

Переговоры главы МИД РФ с госсекретарем США

Глава МИД РФ также сообщил, что его встреча с госсекретарем США Майклом Помпео состоится параллельно с переговорами лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Да, я там буду, как и госсекретарь США Помпео, с которым мы несколько раз обсуждали детали встречи в Хельсинки. Параллельно со встречей президентов, которую для начала они хотят провести один на один, мы также проведем встречу с Помпео и с послами наших стран, и обсудим все вопросы, которые захотят поднять представители России и США. У нас нет заранее оговоренной повестки, но, разумеется, есть вопросы, которые мы обязательно должны будем обсудить", - заявил министр.

По его словам, для встречи с Помпео в Хельсинки нет заранее оговоренной повестки.

В конце июня сообщалось, что Лавров и Помпео могут встретиться перед российско-американским саммитом. Однако, как рассказал глава МИД РФ, госсекретарь США сообщил в телефонной беседе, что из-за напряженного графика не имеет возможности провести такую встречу.