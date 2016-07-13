Лавров: США не приводят ни единого факта вмешательства России в выборы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. США продолжают утверждать, что вмешательство России в американские выборы уже доказано, но ни единого факта не приводят. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Ларри Кингу в эфире телеканала RT.

Точно такой же подход, отметил Лавров, наблюдается со стороны Великобритании, которая десять лет назад обвинила Россию в отравлении бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

По словам министра, во всех этих слушаниях, публичных и закрытых, засекреченных и незасекреченных, участвует "так много людей, что невозможно, чтобы до сих пор вовне не просочилось ни единого факта". "В американской системе часто происходят утечки информации, и уж конечно, по такому вопросу и при таком числе участников невозможно, чтобы общественность не увидела так или иначе хоть единого факта", - указал он.

Лавров напомнил, что провел в США немало времени. "Как мне кажется, понимаю, как работает система. Расследование специального прокурора Роберта Мюллера длится уже больше полутора лет, проводятся слушания, десятки людей участвуют в этих слушаниях, их допрашивают, - продолжил он. - Но все, что получает общественность, это постоянные утверждения о том, что доказано, что Россия действительно вмешивалась, но они пока что не могут сказать, повлияло ли это вмешательство на исход выборов, и так далее. Но ни одного факта в дополнение к этим утверждениям не приводится".

Глава МИД РФ обратил внимание, что доклад подписали представители всего трех спецслужб, "в то время как обычно в составлении документа от имени всего разведсообщества США участвуют более десятка таких спецслужб". "Затем я прочитал доклад комитета Сената США по разведке, в котором утверждается, что Россия вмешивалась в ход выборов, что есть доказательства, но не приводится ни одного факта, - отметил он. - Было объявлено, что полный доклад будет засекреченным ввиду содержащейся в нем чувствительной информации".

Лавров не считает, что все разведсообщество США убеждено в российском вмешательстве в американские выборы. "Те, кому это интересно, могут почитать статью бывшего посла США в Москве Джека Мэтлока, который прокомментировал доклад о якобы имевшем место российском вмешательстве и продемонстрировал содержащиеся в нем пробелы, неточности и нестыковки, - отметил министр. - К примеру, в докладе не были изложены взгляды военной разведки".

"Материалы суда, возложившего ответственность на Россию, также были засекречены, - обратил внимание министр. - Сейчас идет расследование в отношении отравления в Солсбери, и у общественности снова нет никакой прозрачной информации. Мы не получаем ничего, в том числе доступа к российскому гражданину".

По мнению главы МИД РФ, такой пример заразителен. "Становится правилом, что теперь наши западные друзья пытаются выстраивать политику в отношении России на основании таких формулировок, как "весьма вероятно", и утверждений о том, что "нет другого правдоподобного объяснения", - констатировал Лавров. - То же самое мы совсем недавно видели в Греции: "весьма вероятно" и ни единого факта нам не представляют".

Вопросы кибербезопасности

Россия готова к диалогу с США по всем вопросам кибербезопасности, вызывающим обеспокоенность Вашингтона, заявил глава МИД РФ.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин недавно в очередной раз подтвердил, что российские власти не вмешивались в выборы президента США. "Мы читали о вмешательстве других со стороны Демократической партии, но об этом факте, кстати, доказанном, вообще не упоминают, когда обсуждают те выборы", - добавил Лавров.

Он напомнил, что Москва выражала готовность ответить "на любые вопросы, которые могут возникнуть у американского руководства по этой теме". "Мы предлагали это год назад, когда президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретились на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге и посчитали, что достигнута договоренность о том, что встретится группа экспертов, на которой американцы изложат все вопросы, которые Россия, по их мнению, должна разъяснить, и наши эксперты дадут им разъяснения, - обратил внимание глава российского дипведомства. - Но через несколько дней после саммита под давлением тех, кто считает, что руководство США не должно вести с Россией никакого диалога по кибербезопасности, с этим решили повременить".

"Недавно поступали сигналы о том, что американцы готовы возобновить эти попытки. Мы будем готовы обсудить любые вопросы, которые могут вызывать у Соединенных Штатов обеспокоенность в сфере кибербезопасности", - подчеркнул Лавров.