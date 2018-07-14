Лавров: усилия Трампа и Помпео способствуют урегулированию на Корейском полуострове

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что усилия президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майкла Помпео способствуют установлению доверия для урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Об этом глава российского дипведомства заявил в интервью журналисту Ларри Кингу в эфире телеканала RT.

По словам министра, Москва решительно поддерживает усилия лидеров США и Южной Кореи, направленные на формирование атмосферы, "благоприятствующей решению ядерного вопроса на Корейском полуострове и денуклеаризации". "Итог сингапурской встречи между Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном многие критикуют, говоря о том, что это все лишь пустые слова на бумаге, не подкрепленные ничем существенным. Позже в Пхеньян приезжал госсекретарь Помпео, и его тоже критиковали за отсутствие конкретных обязательств по вопросу денуклеаризации, но, мне кажется, серьезные аналитики понимают, что в одночасье такое не делается", - обратил внимание Лавров.

"Кризис очень глубок, последствия его серьезны, ухудшение ситуации может отразиться на многих странах. Нужно постепенно выстраивать доверие, и усилия Трампа и Помпео этому способствуют. Мы эти усилия поддерживаем и стараемся оказывать содействие в своих контактах с КНДР и другими странами региона", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он также напомнил, что Россия и Китай с самого начала говорили о том, что первым шагом для урегулирования ситуации на Корейском полуострове должно быть выстраивание доверия, а вторым - меры по его укреплению, включая приостановку ракетно-ядерных испытаний Пхеньяна и совместных военных учений Вашингтона и Сеула. "Считаю, что сейчас ситуация развивается в правильном направлении", - заключил Лавров.