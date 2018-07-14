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Лавров: Россия не собирается ни на кого нападать, но хочет быть защищенной от любой атаки

Политика
14 июля, 0:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

По словам министра иностранных дел, шаги Вашингтона привели к тому, что Москва начала разрабатывать новые вооружения

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия не собирается ни на кого нападать, но хочет быть хорошо защищенной от любой атаки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Ларри Кингу на телеканале RT.

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Лавров напомнил, что, когда в 2002 году президент России Владимир Путин назвал односторонний выход США из Договора по противоракетной обороне (ПРО) ошибкой, американский президент Джордж Буш-младший ответил, что система ПРО США не будет направлена против РФ. "И сказал, чтобы мы поступали как хотим в ответ на выход США из договора, что они тоже будут считать, что наши действия направлены не против них", - добавил глава МИД РФ.

По его словам, шаги Вашингтона привели к тому, что Россия начала разрабатывать новые вооружения, способные преодолевать ПРО США. "Потому что не хотим оказаться в ситуации, когда мы будем безоружны перед лицом Соединенных Штатов, обладающих стратегическими вооружениями и стратегическим противоракетным щитом. Такое сочетание вводит в большое искушение, поэтому мы постарались как-то защитить свою безопасность в этой ситуации - не более того", - пояснил Лавров.

"Мы не собираемся ни на кого нападать, но хотим быть хорошо защищены от любой атаки, направленной против нас", - резюмировал российский министр.

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Персоны
Буш, Джордж (младший) Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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