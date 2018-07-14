Пресс-секретарь губернатора Ульяновской области опроверг сообщения о его отставке

УЛЬЯНОВСК, 14 июля. /ТАСС/. Информация об уходе с поста губернатора Ульяновской области Сергея Морозова является недостоверной. Об этом сообщил в субботу ТАСС его пресс-секретарь Тимофей Гончарук.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что губернатор Ульяновской области Сергей Морозов якобы подписал заявление об уходе со своего поста.

"Эта информация ложная и не соответствует действительности. Губернатор с утра работал в Новоспасском районе, сейчас находится в Старокулаткинском [районе], а затем направится в Павловский район Ульяновской области, где проведет ряд рабочих совещаний", - сказал собеседник агентства.

58-летний Сергей Морозов занимает пост главы региона с 26 декабря 2004 года.