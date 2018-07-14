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Пресс-секретарь губернатора Ульяновской области опроверг сообщения о его отставке

Политика
14 июля, 12:44 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 14, июля. /ТАСС

Ранее в СМИ появилась информация, что Сергей Морозов подписал заявление об уходе со своего поста

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УЛЬЯНОВСК, 14 июля. /ТАСС/. Информация об уходе с поста губернатора Ульяновской области Сергея Морозова является недостоверной. Об этом сообщил в субботу ТАСС его пресс-секретарь Тимофей Гончарук.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что губернатор Ульяновской области Сергей Морозов якобы подписал заявление об уходе со своего поста.

"Эта информация ложная и не соответствует действительности. Губернатор с утра работал в Новоспасском районе, сейчас находится в Старокулаткинском [районе], а затем направится в Павловский район Ульяновской области, где проведет ряд рабочих совещаний", - сказал собеседник агентства.

58-летний Сергей Морозов занимает пост главы региона с 26 декабря 2004 года.

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