Россия осудила теракт в Пакистане

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Москва решительно осуждает теракт, в результате которого в пятницу в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана погибли по меньшей мере 128 человек. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии Министерства иностранных дел РФ.

"Решительно осуждаем кровавую вылазку террористов, которой не может быть никаких оправданий. Рассчитываем, что организаторы и исполнители этого бесчеловечного преступления будут оперативно выявлены и понесут самое суровое наказание", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве выразили надежду, что после взрыва во время предвыборного митинга пакистанские власти будут наращивать усилия для борьбы с терроризмом.

Как сообщалось ранее, террорист-смертник совершил атаку в округе Мастунг недалеко от места проведения митинга избирателей, в котором принимали участие около тысячи человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Кроме того, теракт был совершен в пятницу на встрече избирателей в городе Банну провинции Хайбер-Пахтунхва. В результате этой атаки погибли четыре человека, 39 пострадали.

Выборы в нижнюю палату парламента Пакистана (Национальную Ассамблею) пройдут 25 июля.