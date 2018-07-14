Путин предложил Аббасу обсудить на встрече двусторонние и региональные вопросы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом предложил обсудить развитие двусторонних отношений, а также региональную проблематику.

В начале беседы в Кремле российский лидер отметил, что Аббас всегда является желанным гостем в России. Путин также выразил признательность за то, что палестинский лидер, несмотря на сложную ситуацию в регионе, использовал возможность приехать в Москву, чтобы посетить чемпионат мира по футболу и провести переговоры.

"У нас будет возможность поговорить по двусторонним отношениям и по ситуации, которая складывается в регионе", - сказал Путин. Он также пообещал проинформировать Аббаса о контактах России с другими лидерами ближневосточных стран.

Как говорится в материалах пресс-службы Кремля, по итогам 2017 года российско-палестинский товарооборот вырос по сравнению с 2016 года на 31,7% и составил $3 млн, из которых $2,7 млн - российский экспорт (в основном, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, продукция химпрома и минеральные продукты). В январе-апреле текущего года товарооборот РФ и Палестины увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%.

Россия является участником созданного в 2001 году ближневосточного квартета международных посредников (РФ, США, ЕС и ООН) процесса арабо-израильского урегулирования.