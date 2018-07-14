Замглавы МИД РФ обсудил с суданским госминистром двусторонние отношения

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в субботу обсудил с государственным министром иностранных дел Судана Усамой Али двусторонние отношения и межсуданское урегулирование. Об этом сообщает в субботу Министерство иностранных дел России.

"В ходе беседы были обстоятельно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-суданских отношений, включая углубление внешнеполитической координации на площадке ООН и в рамках действующего российско-суданского рабочего комитета высокого уровня", - сообщили в МИД.

Кроме того, представители дипломатических ведомств рассмотрели актуальные вопросы ближневосточной и африканской повестки. Особое внимание Богданов и Али уделили ситуации в Дарфуре, Южном Судане.