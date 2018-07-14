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Посольство РФ: Лондон стремится к политизации ОЗХО в ущерб ее репутации

Политика
14 июля, 16:07 дата обновления: 14 июля, 16:28 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 14, июля. /ТАСС

Российский дипломат назвал нетранспарентной процедуру "независимой верификации" нервно-паралитического вещества

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ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Власти Великобритании стремятся к политизации Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ущерб ее репутации. Об этом в субботу заявил журналистам пресс-секретарь посольства РФ в ответ на просьбу прокомментировать последнее заявление британского МИД относительно нового обращения официального Лондона в ОЗХО за содействием в расследовании инцидента в Эймсбери.

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"Процедура "независимой верификации" нервно-паралитического вещества, вновь инициированная британской стороной, является нетранспарентной, выходит за рамки обозначенных в Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) механизмов. Данная инициатива - еще один шаг по политизации ОЗХО в ущерб ее репутации", - подчеркнул российский дипломат.

В связи с обращением Лондона в ОЗХО с целью "независимого подтверждения международными экспертами" типа нервно-паралитического вещества, которым отравились британцы Чарльз Роули и Дон Стерджес, пресс-секретарь российского дипломатического представительства напомнил, что РФ после инцидента с предполагаемым отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте этого года "неоднократно предлагала задействовать прописанные во 2-м пункте 9-й статьи КЗХО механизмы для совместного расследования случившегося". "Однако, - напомнил представитель посольства, - британская сторона наотрез отказалась от какого-либо сотрудничества с нами, не дала вразумительных ответов на наши законные, резонные и содержательные вопросы. Вместо этого она, как известно, прямо подрывая букву и дух КЗХО, продолжила выдвигать в адрес России многочисленные безосновательные обвинения, отказываясь от ведения конструктивного диалога".

В сложившейся ситуации российский дипломат от имени посольства снова призвал британские власти "проявить открытость в расследовании, пока еще можно попытаться исправить тот ущерб, который они уже нанесли международному имиджу своей страны".

Инцидент в Эймсбери

30 июня 45-летний Чарльз Роули и его 44-летняя подруга Дон Стерджес были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии. Вечером 8 июля Скотленд-Ярд сообщил, что Стерджес скончалась. Следователи открыли дело об убийстве. Сам Роули пришел со временем в сознание и был допрошен полицией.

Ранее ведущее расследование инцидента в Эймсбери контртеррористическое подразделение полиции Лондона выступило с утверждением, что Стерджес и Роули подверглись воздействию "Новичка" - того же нервно-паралитического вещества, которым в марте в Солсбери, предположительно, были отравлены Скрипали. Тогда Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту в Солсбери.

В пятницу Скотленд-Ярд сообщил, что обнаружил бутылку со следами "Новичка" в доме у Роули. Британский МИД сразу после этого проинформировал, что эксперты ОЗХО по запросу Лондона посетят на следующей неделе Великобританию, чтобы подтвердить тип отравляющего вещества, найденного в Эймсбери.

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