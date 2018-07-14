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Кадыров назвал фальшивкой новость о гибели примкнувшей к ИГ уроженки Чечни в Афганистане

Политика
14 июля, 16:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Глава республики добавил, что эта информация "порождена в агитпропе коалиционного командования"

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ТАСС, 14 июля. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает новость об убийстве в Афганистане уроженки региона, примкнувшей к боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) фальшивкой.

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"В данном случае предпринята тысяча первая попытка создать таким образом видимость наличия в Афганистане неких "чеченских боевиков". Если есть женщина, значит есть и отряды чеченские", - написал Кадыров в своем канале в Telegram.

По его словам, "фальшивка порождена в агитпропе коалиционного командования или их учениками из местного дезинцентра".

Ранее агентство Khaama Press со ссылкой на Вооруженные силы Афганистана сообщило, что боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) изнасиловали и в последующем убили трех женщин, примкнувших к ИГ, среди которых были уроженки Чечни и Афганистана.

28 июня в интервью газете "Известия" Кадыров заявил, что Чеченская Республика полностью избавилась от присутствия вербовщиков ИГ на своей территории.

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