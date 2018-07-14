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Медведев в неформальной обстановке обсудил с кабмином исполнение майского указа

Политика
14 июля, 19:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Правительство обсудило задачи по исполнению национальных проектов, написал премьер-министр в Facebook

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в неформальной обстановке обсудил с членами правительства задачи, поставленные президентом страны Владимиром Путиным в майском указе.

"Сегодня правительство в неформальной обстановке обсудило задачи по исполнению национальных проектов, поставленные в майском указе Президента", - написал Медведев в субботу в Facebook. Премьер сопроводил свое сообщение фотографией, на которой члены кабмина, улыбаясь, позируют без галстуков и в джинсах.

7 мая Путин подписал указ, определяющий основные цели и задачи страны до 2024 года. В нем обозначены необходимые меры для "прорывного научно-технологического и социально-экономического развития" России.

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Майский указ — 2018
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Россия
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Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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