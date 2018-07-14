Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин и Эрдоган обсудили совместные шаги по урегулированию в Сирии

Политика
14 июля, 21:43 дата обновления: 14 июля, 21:55 UTC+3

Стороны договорились о продолжении контактов по этому вопросу

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопросы международной повестки, уделив особое внимание совместным шагам по урегулированию в Сирии, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня и региональная проблематика. Особое внимание уделено совместным шагам по урегулированию кризисной ситуации в Сирии на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и договоренностей, достигнутых в рамках астанинского формата. Условлено о продолжении контактов", - говорится в сообщении.

Путин вновь поздравил турецкого лидера с победой на недавних выборах и официальным вступлением в должность главы государства. "С обеих сторон подчеркнут взаимный настрой на дальнейшее продвижение сотрудничества по самым различным направлениям", - отмечает пресс-служба.

Ранее источник в канцелярии Эрдогана сообщал журналистам, что в ходе первых телефонных переговоров после победы турецкого лидера на выборах 24 июня президенты двух стран договорились провести личную встречу в конце месяца в Йоханнесбурге в рамках саммита БРИКС. Путин и Эрдоган также выразили удовлетворение ходом реализации различных двусторонних проектов, в том числе "Турецкого потока" и АЭС "Аккую". В ходе переговоров стороны обсудили последние события в Сирии, в частности, в провинциях Дераа и Идлиб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве похоронили внука Брежнева
2
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
3
Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде подростки рассказали, как попали в ловушку
4
Более 100 ракет и снарядов запустили за 18 часов по Израилю из сектора Газа
5
Фигуристка Медведева заявила, что чувствует себя спокойнее после переезда в Торонто
6
Как бельгийские болельщики отмечали успех команды на ЧМ-2018 в центре Москвы
7
Скотленд-Ярд собрал более 400 вещественных доказательств по инциденту в Эймсбери
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!