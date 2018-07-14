Путин и Эрдоган обсудили совместные шаги по урегулированию в Сирии

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопросы международной повестки, уделив особое внимание совместным шагам по урегулированию в Сирии, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня и региональная проблематика. Особое внимание уделено совместным шагам по урегулированию кризисной ситуации в Сирии на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и договоренностей, достигнутых в рамках астанинского формата. Условлено о продолжении контактов", - говорится в сообщении.

Путин вновь поздравил турецкого лидера с победой на недавних выборах и официальным вступлением в должность главы государства. "С обеих сторон подчеркнут взаимный настрой на дальнейшее продвижение сотрудничества по самым различным направлениям", - отмечает пресс-служба.

Ранее источник в канцелярии Эрдогана сообщал журналистам, что в ходе первых телефонных переговоров после победы турецкого лидера на выборах 24 июня президенты двух стран договорились провести личную встречу в конце месяца в Йоханнесбурге в рамках саммита БРИКС. Путин и Эрдоган также выразили удовлетворение ходом реализации различных двусторонних проектов, в том числе "Турецкого потока" и АЭС "Аккую". В ходе переговоров стороны обсудили последние события в Сирии, в частности, в провинциях Дераа и Идлиб.