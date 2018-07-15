Экс-заммэра Благовещенска возглавит администрацию третьего по величине города Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Киселева/. Владимир Константинов, ранее занимавший должность первого заместителя мэра Благовещенска, согласился занять пост мэра города Свободный Амурской области. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС сам Константинов.

"От [врио] губернатора поступило предложение возглавить Свободный, я согласился. К обязанностям приступаю в ближайшее время", - сказал он.

По словам Константинова, заявление об увольнении с должности первого заместителя мэра города Благовещенска уже написано.

Владимиру Константинову 54 года, он коренной амурчанин. В 1986 году окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, с 2003 по 2004 год прошел профессиональную переподготовку в институте повышения квалификации Дальневосточной академии государственной службы по направлению "Государственное и муниципальное управление". Работал замглавы администрации ЗАТО Углегорск (сейчас ЗАТО Циолковский), в разные годы был руководителем отделов в региональном минстрое. В 2010-2011 годах был исполнительным директором ООО "Амурский научно-технологический центр энергосбережения", с июля 2011 года перешел в администрацию Благовещенска, сначала работал в должности начальника управления ЖКХ, затем - первым заместителем мэра.

О Свободном

Свободный - третий по величине город в Амурской области, население 53,6 тыс. человек, расположен в 146 км от Благовещенска. На территории создана ТОР "Свободный", где планируется построить два крупных предприятия, которые станут компонентами строящегося магистрального газопровода "Сила Сибири". Строительство Амурского газоперерабатывающего завода, в составе которого будет крупнейший в мире комплекс по производству гелия, уже началось. Пик строительных работ придется на 2019-2020 годы, когда на строительную площадку будут мобилизованы более 25 тыс. человек.

С апреля 2017 года городом Свободный руководит Юрий Романов. До этого он был главой Свободненского района. Кадровые перестановки произошли в связи с отставкой предшествующего мэра Роберта Каминского.