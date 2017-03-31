Как вы оцениваете работу Портала Бизнес-навигатора МСП

Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов о работе сервиса для предпринимателей. Опрос проводится анонимно.
31 марта 2017 г.
Медведев считает возможным возрождение в РФ производства рапир и шпаг для фехтованияСпорт 12 мая, 15:29
Собянин: дома-памятники могут войти в программу реновации, но не пойдут под сносОбщество 12 мая, 15:15
Следствие вновь отказало в возбуждении дела на Павленского о домогательствахПроисшествия 12 мая, 15:10
Гурьев: "Фосагро" ежегодно выделяет РШФ 30 млн рублей, компания довольна сотрудничествомСпорт 12 мая, 15:10
МГУ и СПбГУ возглавили список самых эффективных грантополучателей РНФНаука 12 мая, 15:10
Собянин поддержал идею общественного контроля проекта реновацииОбщество 12 мая, 15:09
"Транснефть" поможет Музеям Кремля в реставрации Успенского собораКультура 12 мая, 15:05
Медведев: государство обязано обеспечить условия для подготовки спортсменовСпорт 12 мая, 14:59
Запретительный закон или водяные пушки: как российские порты борются с угольной пыльюОбщество 12 мая, 14:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
От Бонифация до Винни-Пуха: что вы знаете о творчестве Федора Хитрука
Авторское или общее: 10 вопросов об интеллектуальной собственности
Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов о работе сервиса для предпринимателей. Опрос проводится анонимно.
31 марта 2017 г.