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Музыканты Петербурга посвятят концерты памяти погибших в Кемерове

Происшествия Пожар в торговом центре в Кемерове
31 марта, 0:27 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Солисты, хор и симфонический оркестр капеллы под управлением народного артиста СССР Владислава Чернушенко исполнят Большую мессу Моцарта

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Музыкальные коллективы Петербурга выступят в субботу с концертами в память о жертвах кемеровской трагедии. Об этом говорится в информации, распространенной городским комитетом по культуре.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"31 марта в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоится концерт в память о погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя Вишня" в Кемеровской области. В исполнении солистов, хора и симфонического оркестра капеллы под управлением народного артиста СССР Владислава Чернушенко прозвучит Большая месса Вольфганга Амадея Моцарта", - сообщили в комитете.

Еще один вечер памяти состоится субботним вечером в концертном зале Яани Кирик, где прозвучит "Реквием" Моцарта при участии солистов и оперного хора театра "Мюзик-Холл". С симфоническим оркестром "Северная симфония" здесь выступит маэстро Фабио Мастранджело.

Ранее концерт памяти с исполнением "Реквиема" Джузеппе Верди прошел в концертном зале Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева.

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Санкт-Петербург Кемеровская область Ленинградская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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